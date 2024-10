Ilnapolista.it - Krol: «De Ligt è peggiorato. Alla Juve con Allegri era perfetto, era uno dei più forti in Italia»

(Di sabato 12 ottobre 2024) La leggenda olandese Ruudha rilasciato alcune dichiarazioni al programma radiofonico “1 Football Club”. Argomento principale della sua intervista è Matthijs de, ex difensore di Ajax,ntus e Bayern Monaco, ora in forza al Manchester United. Deperò non sta passando un bel periodo e le sue prestazioni ne risentono. Per«édi molto».: «Dedi molto rispetto» In estate ha deciso di lasciare i bavaresi e approdare in Premier Leaguecorte di Ten Hag, suo ex allenatore all’Ajax: «Laha comprato De, arrivato dall’Olanda. Deora, al Bayern Monaco e al Manchester, édi molto rispetto. Lui dovrebbe crescere., con, aveva fatto molto bene. Eranella marcatura, nel posizionamento in campo, era uno dei giocatori piùin».