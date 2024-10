Incendio ed enorme nube nera sulla periferia di Taranto: brucia un capannone (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle 7 di questa mattina una densa nube nera ha coperto il cielo di Taranto: sta bruciando un grande capannone di merci importate dalla Cina. Fanpage.it - Incendio ed enorme nube nera sulla periferia di Taranto: brucia un capannone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle 7 di questa mattina una densaha coperto il cielo di: stando un grandedi merci importate dalla Cina.

