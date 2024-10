Lanazione.it - In ’trasferta’ a Ferrara per l’Aglianese femminile

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Agliana ospite della Spal. Con l’avvio del progetto della Am Aglianesegiovanile, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli e il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori, giovedì scorso, 10 ottobre, sono stati accolti della Spal, dove a ricoprire il ruolo di direttore sportivo delc’è il manager aglianese Mattia Martini. La Spalè un modello per il calcio in rosa: in tre anni di gestione del direttore sportivo Martini il club ha vinto due campionati under 15, un campionato e una coppa under 19, un campionato e una Coppa Italia con la prima squadra.