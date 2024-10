In Lombardia si muore sul lavoro ogni due giorni: Milano maglia nera e decessi triplicati a Pavia (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano – Un bollettino in costante aggiornamento che, al 31 agosto, vede un totale di 121 decessi sul lavoro, uno ogni 2 giorni in Lombardia secondo l’aggiornamento mensile dell’Inail (in attesa dei dati di settembre). Per quanto riguarda le morti bianche, i 121 deceduti sono in crescita rispetto al periodo gennaio-agosto del 2023, quando erano stati 112. Le province con i valori assoluti più elevati sono Milano (30) e Brescia (24). Seguono Bergamo con 15, Pavia con 13. Dal confronto con l’anno precedente, si vede come crescano gli incidenti mortali a Brescia (da 23 a 24), Lecco (da 1 a 3), Lodi (da 3 a 5), Monza (da 4 a 9), Pavia (da 5 a 13). In aumento anche le denunce di infortunio: 71.534 in Lombardia nei primi 8 mesi dell’anno contro le 71.314 del 2023. Oltre a Milano (23.798 denunce nel 2024), spicca Brescia con ben 10.049, circa 42 al giorno. Ilgiorno.it - In Lombardia si muore sul lavoro ogni due giorni: Milano maglia nera e decessi triplicati a Pavia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024)– Un bollettino in costante aggiornamento che, al 31 agosto, vede un totale di 121sul, unoinsecondo l’aggiornamento mensile dell’Inail (in attesa dei dati di settembre). Per quanto riguarda le morti bianche, i 121 deceduti sono in crescita rispetto al periodo gennaio-agosto del 2023, quando erano stati 112. Le province con i valori assoluti più elevati sono(30) e Brescia (24). Seguono Bergamo con 15,con 13. Dal confronto con l’anno precedente, si vede come crescano gli incidenti mortali a Brescia (da 23 a 24), Lecco (da 1 a 3), Lodi (da 3 a 5), Monza (da 4 a 9),(da 5 a 13). In aumento anche le denunce di infortunio: 71.534 innei primi 8 mesi dell’anno contro le 71.314 del 2023. Oltre a(23.798 denunce nel 2024), spicca Brescia con ben 10.049, circa 42 al giorno.

