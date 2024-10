Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Alfredo e Clara si avvicinano? (Di sabato 12 ottobre 2024) Clara Boscolo e Alfredo Perico potrebbero avvicinarsi in modo del tutto inatteso al Paradiso delle Signore, come si evince dalle anticipazioni della soap opera di Rai 1 relative ai prossimi episodi. I due giovani, infatti, dopo un lungo periodo di lontananza, finalmente si rivedranno e tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Ricordiamo che Clara è innamorata da sempre di Alfredo, ma non lo ha mai confessato a nessuno, soprattutto perché il ragazzo era impegnato con Irene Cipriani, con cui sognava di costruire il suo futuro. La capocommessa del grande magazzino milanese, però, aspirando ad una vita agiata, ha preferito mettere da parte la sua relazione con Perico per dedicarsi alla carriera e il giovane, deluso e amareggiato per il comportamento della ragazza, è andato avanti con la sua vita. Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Alfredo e Clara si avvicinano? Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Boscolo ePerico potrebbero avvicinarsi in modo del tutto inatteso al, come si evince dalledella soap opera di Rai 1 relative ai prossimi episodi. I due giovani, infatti, dopo un lungo periodo di lontananza, finalmente si rivedranno e tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Ricordiamo cheè innamorata da sempre di, ma non lo ha mai confessato a nessuno, soprattutto perché il ragazzo era impegnato con Irene Cipriani, con cui sognava di costruire il suo futuro. La capocommessa del grande magazzino milanese, però, aspirando ad una vita agiata, ha preferito mettere da parte la sua relazione con Perico per dedicarsi alla carriera e il giovane, deluso e amareggiato per il comportamento della ragazza, è andato avanti con la sua vita.

