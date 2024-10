Il New York Times rivela | Hamas voleva coinvolgere Iran ed Hezbollah nel 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un inganno andato avanti per due anni mentre le milizie si preparavano per l’attacco e si lavorava sotto banco perl’eddal 2021 avrebbe evitato qualsiasi escalation con Israele per elaborare con calma i piani della strage del 7 2023e, nel frattempo, cercare una sponda dagli alleati regionali così da far soccombere Tel Aviv. Questo è quantoun’inchiesta del Newche ha esaminato i verbali di 10 incontri tra i principali leader della milizia paramilitare palestinese. Cosa dicono i verbali I documenti, sequestrati dall’esercito israeliano, forniscono un resoconto dettagliato della pianificazione dell’attacco terroristico del 7