Il caso della bambina di 10 anni abusata in un centro migranti: la piccola potrebbe essere rimasta incinta (Di sabato 12 ottobre 2024) Una bambina di 10 anni è stata abusata in un centro per migranti: accertamenti sull’ipotesi che sia rimasta incinta. Una bambina di 10 anni, ospite di un centro per migranti, è stata abusata da un altro ospite dallo stesso centro: la piccola sarebbe anche rimasta incinta. La terribile vicenda è avvenuta all’interno di una struttura di accoglienza situata a San Colombano, frazione del Comune di Collio, nell’Alta Valtrompia, nel Bresciano. Il caso della bambina di 10 anni abusata in un centro migranti (CANVA FOTO) – Notizie.comProprio qui nell’agosto del 2015, quando i primi migranti hanno raggiunto il centro, si sono succeduti giorni di tensione a causa di numerose proteste e manifestazioni. Secondo le cronache dell’epoca c’è stato addirittura un lancio di sassi contro l’edificio. Iniziative che sarebbero state portate avanti da gruppi di estrema destra. Notizie.com - Il caso della bambina di 10 anni abusata in un centro migranti: la piccola potrebbe essere rimasta incinta Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Unadi 10è statain unper: accertamenti sull’ipotesi che sia. Unadi 10, ospite di unper, è statada un altro ospite dallo stesso: lasarebbe anche. La terribile vicenda è avvenuta all’interno di una struttura di accoglienza situata a San Colombano, frazione del Comune di Collio, nell’Alta Valtrompia, nel Bresciano. Ildi 10in un(CANVA FOTO) – Notizie.comProprio qui nell’agosto del 2015, quando i primihanno raggiunto il, si sono succeduti giorni di tensione a causa di numerose proteste e manifestazioni. Secondo le cronache dell’epoca c’è stato addirittura un lancio di sassi contro l’edificio. Iniziative che sarebbero state portate avanti da gruppi di estrema destra.

