I Giochi STEAM in realtà non sono nostri, cosa succede?

(Di sabato 12 ottobre 2024)? Inella libreria, regolarmente acquistati, innondi nostra proprietà. Non è uno scherzo, ma è quanto stabilito dalla nuova legge statunitense, secondo la quale il giocatore dispone solo della licenza per utilizzarli, di conseguenza lo sviluppatore può ritirarli in qualsiasi momento, basti pensare a quanto accaduto con The Crew da parte di Ubisoft.– Gamerbrain.netIsolo su licenza e non di proprietà Il Governatore della California, Gavin Newsom, ha recentemente dato il via libera alla legge AB 2426, una normativa che si prefissa come obiettivo quello di rendere quanto più chiaro possibile il fatto che idella libreria nondi proprietà del giocatore, ma rappresentano solo una licenza per il loro utilizzo.