I cinque desideri improbabili di Zelensky e la sua ennesima tournée europea

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente ucrainoha compiuto la suain cerca di armi e di soldi e del permesso di estendere ancora lo scontro con la Russia. È un persuasore bravo, ma non abbastanza: porta sempre a casa qualche miliardo di euro, ma per l’ingresso nella NATO e per l’uso dei missili a lungo raggio ottiene soltanto promesse. Un altro giro d’Europa Il viaggio lampo diè stato motivato anche all’imminenza delle elezioni americane. Un cambio alla Casa Bianca è un’incognita che lo spinge a cercare di massimizzare gli aiuti e il più in fretta possibile. Così si è recato presso gli alleati e ha presentato le solite richieste materiali e strategiche.