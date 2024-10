Agi.it - "Ho agito per curiosità. Chiedo scusa a tutti". Parla l'uomo che spiava i conti bancari di migliaia di clienti

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato in relazione alle intrusioni non autorizzate neicorrenti didi persone (dalla premier ad alcuni ministri, oltre a diversi esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport), avrebbesolo per motivi di, senza trasferire a nessuno le informazioni riservate di cui aveva preso visione. E' quanto scriveva lo stesso dipendente in una lettera inviata all'istituto di credito lo scorso luglio per una richiesta di aspettativa non retribuita.