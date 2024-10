Ilrestodelcarlino.it - Grande festa per il patrono. San Benedetto Martire

(Di sabato 12 ottobre 2024) La comunità sambenedettese oggi e domani si ritroverà unita in occasione delladel, intorno alla figura di San, per i momenti clou, in particolare religiosi, che caratterizzeranno la due giorni. Oggi alle 11 in sala consiliare è in programma la consegna del Gran Pavese Rossoblu. Alle 15 in piazza Sacconi spazio a ’Bimbi in’ e alle 18 appuntamento con la visita guidata nell’ambito di ’Un borgo di storia’. Alle 19.30 in piazza Piacentini intrattenimento musicale con l’Opera Acustica, apertura stand gastronomici al coperto, e a seguire ’Ciao Lucio - Tributo a Lucio Dalla’, seguito da dj set. Domani, giorno delladi San, si partirà alle 8 con la messa e alle 10.30 l’ulteriore celebrazione, rivolta a nonni e nipoti, seguita, alle 11.