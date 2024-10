De Luca rovina la festa a Elly Schlein: “Pd isolato, pensa a difendere correnti e fondoschiena” (Di sabato 12 ottobre 2024) “La segretaria Schlein ha poco tempo davanti per cambiare il Pd, che ancora oggi ospita tutto ciò che è contro natura, ragione e decenza”, a cominciare da “un gruppo dirigente che nel 90% dei casi non rappresenta nulla né nei territori né nella società italiana”. Dalla “festa dell’ottimismo”, organizzata dal Foglio a Firenze, Vincenzo De Luca è tornato a lanciare bordate contro Elly Schlein, con la quale ormai è guerra aperta sul terzo mandato. Secoloditalia.it - De Luca rovina la festa a Elly Schlein: “Pd isolato, pensa a difendere correnti e fondoschiena” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “La segretariaha poco tempo davanti per cambiare il Pd, che ancora oggi ospita tutto ciò che è contro natura, ragione e decenza”, a cominciare da “un gruppo dirigente che nel 90% dei casi non rappresenta nulla né nei territori né nella società italiana”. Dalla “dell’ottimismo”, organizzata dal Foglio a Firenze, Vincenzo Deè tornato a lanciare bordate contro, con la quale ormai è guerra aperta sul terzo mandato.

