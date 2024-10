Con gli occhi sul mondo (Di sabato 12 ottobre 2024) Alberto Prina, direttore del festival della Fotografia etica, definisce «fotografia necessaria» quella che racconta storie di un mondo in fiamme, villaggi fuori dal tempo, famiglie nomadi e scelte di vita Con gli occhi sul mondo il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Con gli occhi sul mondo Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alberto Prina, direttore del festival della Fotografia etica, definisce «fotografia necessaria» quella che racconta storie di unin fiamme, villaggi fuori dal tempo, famiglie nomadi e scelte di vita Con glisulil manifesto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dai Lions in 22 anni occhiali usati a 2 milioni persone nel mondo - it. Un impegno che viene ribadito e rafforzato in ottobre, Mese della Vista, grazie all’incessante lavoro dei volontari, che puliscono, suddividono in base alla gradazione e confezionano gli occhiali da vista usati: il centro italiano si trova a Chivasso (Torino) ed è uno dei 20 Centri di Riciclo di Occhiali dei Lions (Lions Eyeglasses Recycling Centers – Lerc) presenti nel mondo e fa parte del ... (Ildenaro.it)

Brocchi : “Al Milan si arrivava in una delle società migliori al mondo” - In un'intervista a Radio TV Serie A, Christian Brocchi ha ricordato i famosi scambi di mercato tra Inter e Milan, tra i quali il suo. (Pianetamilan.it)

7 Ottobre - l’Islam è alla Conquista del Mondo - ma chi Conquista il M.O.? Armando Manocchia - Cinzia Notaro - Cinzia Notaro offre alla vostra attenzione questa intervista con Armando Manocchia su un tema di attualità, il 7 ottobre, giorno della vittoria a Lepanto. (Imolaoggi.it)