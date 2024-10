Como, rubano 700 euro di cosmetici al centro commerciale: denunciate cinque ragazze (Di sabato 12 ottobre 2024) cinque ragazze sono state denunciate per aver rubato cosmetici per circa 700 euro in un noto centro commerciale di Como. Gli episodi di forti sono stati due e hanno coinvolto tre diciottenni e due diciassettenni, che sono state sorprese dalla sicurezza e per poi essere essere identificate e denunciate all'autorità giudiziaria. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 16, quando un addetto alla sicurezza ha notato tre ragazze aggirarsi nel reparto profumeria con atteggiamenti sospetti. Dopo aver preso diversi prodotti di bellezza dagli scaffali hanno tentato di uscire senza pagare. L’addetto alla sicurezza le ha fermate con in mano una refurtiva del valore di circa 500 euro e ha chiamato la polizia. Il secondo episodio è accaduto alle 19.15, sempre nello stesso centro commerciale. Ilgiorno.it - Como, rubano 700 euro di cosmetici al centro commerciale: denunciate cinque ragazze Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sono stateper aver rubatoper circa 700in un notodi. Gli episodi di forti sono stati due e hanno coinvolto tre diciottenni e due diciassettenni, che sono state sorprese dalla sicurezza e per poi essere essere identificate eall'autorità giudiziaria. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 16, quando un addetto alla sicurezza ha notato treaggirarsi nel reparto profumeria con atteggiamenti sospetti. Dopo aver preso diversi prodotti di bellezza dagli scaffali hanno tentato di uscire senza pagare. L’addetto alla sicurezza le ha fermate con in mano una refurtiva del valore di circa 500e ha chiamato la polizia. Il secondo episodio è accaduto alle 19.15, sempre nello stesso

