Commercio estero alle Regioni? Il giusto no di Tajani L’opinione di Mayer

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha pienamente ragione nel contrastare la regionalizzazione del Commercio estero e delle relazioni internazionali, prevista dalla nuova legge sull'autonomia differenziata. La posizione espressa dal leader di Forza Italia è di puro buon senso e dovrebbe ricevere al più presto il sostegno di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Concedere nuovamente la vittoria alla Lega di Matteo Salvini metterebbe seriamente a rischio la reputazione internazionale dell'Italia, arrecando un grave danno alle nostre aziende e al Made in Italy. I precedenti "pericolosi" non mancano, ma due casi sono emblematici. Il primo riguarda le relazioni tra la Lombardia e la Russia, promosse dall'attuale presidente della Regione, Attilio Fontana, fin da quando era sindaco di Varese.

