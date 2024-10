Che cosa vorremmo davvero per sentirci belle (e felici) nella stagione delle giornate uggiose? Ecco la nostra beauty wish list. Tutta da condividere (Di sabato 12 ottobre 2024) «Credo capiti a tutte, in certe giornate, di desiderare qualcosa, non sapendo peraltro neppure bene cosa. Forse accade più spesso al cambio di stagione, quando la natura si trasforma, quando viene buio presto, e il colore dell’estate abbandona la pelle e ci sembra che la bellezza si offuschi e che tutto in noi sia da sistemare. Forse solo un po’ di malinconia o forse la consapevolezza che qualche gratificazione ce la meritiamo» scrive la beauty director Cristina Milanesi. Questo Speciale bellezza coincide con il famigerato cambio di stagione e la redazione beauty ha steso la sua lista dei desideri, del “vorrei-proprio-questo”! Ragionandoci e confrontandoci, siamo arrivate a una selezione che ci sembra gratificante e realizzabile. Iodonna.it - Che cosa vorremmo davvero per sentirci belle (e felici) nella stagione delle giornate uggiose? Ecco la nostra beauty wish list. Tutta da condividere Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Credo capiti a tutte, in certe, di desiderare qual, non sapendo peraltro neppure bene. Forse accade più spesso al cambio di, quando la natura si trasforma, quando viene buio presto, e il colore dell’estate abbandona la pelle e ci sembra che lazza si offuschi e che tutto in noi sia da sistemare. Forse solo un po’ di malinconia o forse la consapevolezza che qualche gratificazione ce la meritiamo» scrive ladirector Cristina Milanesi. Questo Specialezza coincide con il famigerato cambio die la redazioneha steso la suaa dei desideri, del “vorrei-proprio-questo”! Ragionandoci e confrontandoci, siamo arrivate a una selezione che ci sembra gratificante e realizzabile.

