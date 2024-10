Carboni, infortunio fatale nell’affare tra Inter e Marsiglia. Ecco le motivazioni di mercato (Di sabato 12 ottobre 2024) Tuttosport commenta l’infortunio di Carboni con l’Argentina: il talento sarà ai box fino al termine della stagione. Perché piange anche l’Inter Tuttosport si sofferma sull’infortunio grave di Valentin Carboni con l’Argentina, che fa piangere anche l’Inter: oltre al Marsiglia che lo ha preso in questa sessione di calciomercato. CONSACRAZIONE – «Doveva essere la stagione dell’esplosione definitiva, invece l’annata ’24-25 Calcionews24.com - Carboni, infortunio fatale nell’affare tra Inter e Marsiglia. Ecco le motivazioni di mercato Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Tuttosport commenta l’dicon l’Argentina: il talento sarà ai box fino al termine della stagione. Perché piange anche l’Tuttosport si sofferma sull’grave di Valentincon l’Argentina, che fa piangere anche l’: oltre alche lo ha preso in questa sessione di calcio. CONSACRAZIONE – «Doveva essere la stagione dell’esplosione definitiva, invece l’annata ’24-25

Dall’Argentina : “Rottura del crociato per Valentin Carboni” - Come riporta il giornalista Gaston Edul, l’attaccante Valentin Carboni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore, un infortunio che di fatto chiude in anticipo la stagione del classe 2005, ceduto all’OM dai nerazzurri in prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni (più bonus). (Sportface.it)

Carboni - disastro per Inter e Marsiglia. Infortunio grave con l’Argentina - A pochi mesi dal trasferimento in Ligue 1 e dalla grande possibilità arrivatagli da Roberto De Zerbi l’esterno è costretto a saltare un periodo non indifferente di partite. NAZIONALE – Il talento classe 2005 di proprietà dell’Inter ed in prestito al Marsiglia Valentin Carboni ha ricevuto la peggior notizia possibile. (Inter-news.it)

Carboni - nuova chiamata dall’Argentina e… infortunio! L’Inter segue - IN NAZIONALE – L’allarme è scattato in casa Argentina per le condizioni di Valentín Carboni, giovane talento di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Marsiglia. Carboni di proprietà dell’Inter e in prestito al Marsiglia si è fatto male durante l’allenamento con la Nazionale Argentina (attualmente bloccata a Miami dall’uragano Milton). (Inter-news.it)