Cambia gestione il ristorante ' Da Cinotto' a Uliveto: Lia e Stani passano la mano dopo 45 anni di prelibatezze (Di sabato 12 ottobre 2024) Hanno scritto una pagina della storia della ristorazione pisana. Ora Lia e Stanislao Landolfi, che per quarantacinque anni hanno gestito il ristorante 'Da Cinotto' a Uliveto Terme, hanno deciso di andare in pensione e di lasciare in altre mani la storica attività.

