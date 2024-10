Calenda: "Su Stellantis Landini non ha mai detto una parola. Aspetto ancora la sua querela" (Di sabato 12 ottobre 2024) "La transizione verde? Non è un problema, è un disastro". Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda alla Festa dell'Ottimismo. Intervistato da Luciano Capone, l'ex ministro dello Sviluppo economico ha affrontato il tema della transizione verde: "La Commissione ha costruito un piano, che è il green deal, che nasce dalla volotnà di ridurre le emissioni entro il 2050. La realtà è che senza alcuna analisi di impatto credibile ha messo dei target che in nessun modo sono fattibili. La conseguenza di queste scelte non è banale". E si riflette anche sul piano industriale: "Ieri ho fatto l'audizione con Ceo di Stellantis. I veicoli elettrici non si stanno vendendo e questo fatto genera disoccupazione. Ma oltre all'automotive, questa situazione si riflette anche sul packaging, sui mix per le energie rinnovabili. Altro che problemi in Sardegna", ha detto. Ilfoglio.it - Calenda: "Su Stellantis Landini non ha mai detto una parola. Aspetto ancora la sua querela" Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "La transizione verde? Non è un problema, è un disastro". Lo hail segretario di Azione Carloalla Festa dell'Ottimismo. Intervistato da Luciano Capone, l'ex ministro dello Sviluppo economico ha affrontato il tema della transizione verde: "La Commissione ha costruito un piano, che è il green deal, che nasce dalla volotnà di ridurre le emissioni entro il 2050. La realtà è che senza alcuna analisi di impatto credibile ha messo dei target che in nessun modo sono fattibili. La conseguenza di queste scelte non è banale". E si riflette anche sul piano industriale: "Ieri ho fatto l'audizione con Ceo di. I veicoli elettrici non si stanno vendendo e questo fatto genera disoccupazione. Ma oltre all'automotive, questa situazione si riflette anche sul packaging, sui mix per le energie rinnovabili. Altro che problemi in Sardegna", ha

