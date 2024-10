Calcio, prosegue il cammino del Forlì che ospita il Fiorenzuola. Miramari: "Non abbassiamo la guardia" (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l'amara sconfitta sul campo del Tau Altopascio, domenica il Forlì torna tra le mura del "Morgagni" quando alle ore 15 sfiderà un Fiorenzuola ancora alla ricerca di una propria identità. "So perfettamente cosa è successo domenica scorsa e non abbiamo perso per qualche scelta tattica sbagliata Forlitoday.it - Calcio, prosegue il cammino del Forlì che ospita il Fiorenzuola. Miramari: "Non abbassiamo la guardia" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l'amara sconfitta sul campo del Tau Altopascio, domenica iltorna tra le mura del "Morgagni" quando alle ore 15 sfiderà unancora alla ricerca di una propria identità. "So perfettamente cosa è successo domenica scorsa e non abbiamo perso per qualche scelta tattica sbagliata

