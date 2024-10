Quifinanza.it - Caduta dalle scale condominiali: non sempre paga il condominio

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Gli incidenti nelle aree comuni dei condomini, come le cadute, sono eventi purtroppo frequenti, ma determinare la responsabilità di tali incidenti può essere un fatto complesso. Ilnon èresponsabile per gli incidenti che avvengono nelle sue parti comuni in quanto in molti casi assume particolare rilevanza giuridica il comportamento della persona danneggiata. In questi casi ilnon può essere ritenuto responsabile per una eventuale. È quanto emerge da una giurisprudenza in continua evoluzione e in particolare dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 19204 del 12 luglio 2024, nella quale viene esclusa la responsabilità del