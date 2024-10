Bus nuovi ma già rotti e corse saltate: "Atc nel caos, situazione al collasso" (Di sabato 12 ottobre 2024) "La situazione di Atc rotola giorno dopo giorno verso un abisso senza fondo. Dopo la carenza di autisti e una disastrosa gara per il sub affido (che sta causando tanti disservizi) anche il parco mezzi è collassato". Non c’è pace per il trasporto pubblico, al centro di proteste e polemiche da mesi: a rincarare la dose sono ora le segreterie provinciali di Filt Cgil e Cobas con un duro affondo sulla situazione di Atc. "Il fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale, che si è fatta vanto di aver svecchiato la flotta-mezzi (con risorse messe a disposizione dallo Stato), è sfiorito sotto i colpi di una disorganizzazione totale del reparto manutenzione, contro la quale nulla possono fare le capacità e la buona volontà del personale". Lanazione.it - Bus nuovi ma già rotti e corse saltate: "Atc nel caos, situazione al collasso" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ladi Atc rotola giorno dopo giorno verso un abisso senza fondo. Dopo la carenza di autisti e una disastrosa gara per il sub affido (che sta causando tanti disservizi) anche il parco mezzi è collassato". Non c’è pace per il trasporto pubblico, al centro di proteste e polemiche da mesi: a rincarare la dose sono ora le segreterie provinciali di Filt Cgil e Cobas con un duro affondo sulladi Atc. "Il fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale, che si è fatta vanto di aver svecchiato la flotta-mezzi (con risorse messe a disposizione dallo Stato), è sfiorito sotto i colpi di una disorganizzazione totale del reparto manutenzione, contro la quale nulla possono fare le capacità e la buona volontà del personale".

