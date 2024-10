Terzotemponapoli.com - Bizzotto: ”Scudetto? E’ troppo presto. Conte quando non ha le Coppe fa molto bene”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il giornalista ‘Rai’ Stefano, presente al Festival dello Sport di Trento, ha parlato ai microfoni di TMW di ‘La storia del mondo in 12 partite di calcio’, suo ultimo libro: “Sono dodici partite, dodici capitoli. Ho scattato dodici fotografie su cosa era la vita, l’Italia, il Mondo. E le ho raccontate attraverso il calcio” Lotta, chi vedi in corsa?“E’. Però il Napoli non fa lenon ha lefa“. Rimasto deluso dal Milan visto contro la Fiorentina?“Sì, anche se poi poteva finire in maniera ben diversa. I rigori sbagliati, le occasioni avute, però il Milan l’ha gestita male, senza dubbio”. E’ un Milan che fa fatica anche dal punto di vista dell’atteggiamento tattico?“E’ un Milan a corrente alternata, nel derby ha disputato una gara straordinaria.