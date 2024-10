Assemblea degli operai all’ex Gkn occupata, c’è anche Greta Thunberg (Di sabato 12 ottobre 2024) Greta Thunberg è arrivata nel primo pomeriggio allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze: l’attivista svedese, accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all’interno dove oggi si tiene un’Assemblea degli operai in lotta, che stanno occupando la fabbrica dal luglio 2021, ovvero da quando gli oltre 400 dipendenti ricevettero dalla proprietà una email con la quale venivano tutti licenziati. Greta Thunberg (X).L’11 ottobre Greta Thunberg ha partecipato al corteo dei Fridays For Future a Milano Greta Thunberg, con una kefiah intorno al collo, venerdì 11 ottobre ha partecipato al corteo dei Fridays For Future a Milano. Lettera43.it - Assemblea degli operai all’ex Gkn occupata, c’è anche Greta Thunberg Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è arrivata nel primo pomeriggio allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze: l’attivista svedese, accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all’interno dove oggi si tiene un’in lotta, che stanno occupando la fabbrica dal luglio 2021, ovvero da quando gli oltre 400 dipendenti ricevettero dalla proprietà una email con la quale venivano tutti licenziati.(X).L’11 ottobreha partecipato al corteo dei Fridays For Future a Milano, con una kefiah intorno al collo, venerdì 11 ottobre ha partecipato al corteo dei Fridays For Future a Milano.

