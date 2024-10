ASCOLTI TV 11 OTTOBRE 2024 | TALE E QUALE SHOW 226% STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE 133% QUARTO GRADO 82%

ASCOLTI TV 11 OTTOBRE 2024: TALE E QUALE SHOW (22,6%), STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE (13,3%), QUARTO GRADO (8,2%) (Di sabato 12 ottobre 2024) ASCOLTI TV 11 OTTOBRE 2024 • Venerdì • Gli ASCOLTI tv dell’11 OTTOBRE 2024 segnati dalla quarta puntata di TALE e QUALE SHOW e da STORIA di Una FAMIGLIA per Bene 2. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – 730 17.60 Storie Italiane – 709 17.60Storie Italiane – v.netto E’ Sempre Mezzogiorno! – 1627 18.40 Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – v.nettoLa Volta Buona – 1265 12.30 Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – v.netto La Vita in Diretta – 1827 21.60 Reazione a Catena – 2386 19.80 Reazione a Catena – 3561 22.90 Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – 3976 21.28 + 5396 27.25TALE e QUALE SHOW – 3538 22.61 Prix Italia – 812 12.10 + 407 9.10 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 734 17.70 Mattino 5 News – 661 18. Bubinoblog - ASCOLTI TV 11 OTTOBRE 2024: TALE E QUALE SHOW (22,6%), STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE (13,3%), QUARTO GRADO (8,2%) Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 12 ottobre 2024)TV 11• Venerdì • Glitv dell’11segnati dalla quarta puntata die dadi Unaper Bene 2. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – 730 17.60 Storie Italiane – 709 17.60Storie Italiane – v.netto E’ Sempre Mezzogiorno! – 1627 18.40 Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – v.nettoLa Volta Buona – 1265 12.30 Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – v.netto La Vita in Diretta – 1827 21.60 Reazione a Catena – 2386 19.80 Reazione a Catena – 3561 22.90 Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – 3976 21.28 + 5396 27.25– 3538 22.61 Prix Italia – 812 12.10 + 407 9.10 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 734 17.70 Mattino 5 News – 661 18.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Domenica 13 ottobre 2024 - LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA . TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX CAPRICORNO Cari Capricorno, in amore, c’è qualche incertezza che potrebbe farvi dubitare del vostro legame. PESCI Cari Pesci, in amore, la giornata sarà serena e ricca di dolci emozioni. (Tpi.it)

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete - Toro - Gemelli - Cancro - Leone e Vergine | Domenica 13 ottobre 2024 - Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI L’OROSCOPO DELLA ... (Tpi.it)

Ascolti TV | Venerdì 11 Ottobre 2024. Tale e Quale domina (22.6%) - Storia di una famiglia perbene si ferma al 13.3% - 000 spettatori con il %. 000 spettatori (8. 000 spettatori (%) e 4 Ristoranti . 000 e il %) e Amici segna. Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla. 000 spettatori con il % nel primo episodio e. 13 . 000 spettatori (%) e. 000 spettatori (%) nel secondo episodio e. I. 000 spettatori e il 5. New York totalizza. (Davidemaggio.it)

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Nono turno nel girone C di Serie C con il Benevento di Auteri capolista del torneo che riceve in casa il Latina allenato da Padalino. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora ... (Infobetting.com)