Al via la serie A di basket in carrozzina. Porto Potenza sfida le Volpi Rosse (Di sabato 12 ottobre 2024) Il campionato di serie A di basket in carrozzina inizierà oggi: alle 15.30 la Santo Stefano Kos Group ospiterà al PalaPrincipi le Volpi Rosse Menarini Firenze, compagine che, negli ultimi anni, è salita notevolmente nelle gerarchie nazionali di questa disciplina, tanto da aver chiuso al quinto posto assoluto nel torneo scorso. I fiorentini hanno cambiato molti elementi ma i Portopotentini lo hanno fatto ancora di più. Partiti Tanghe, Buso, Barbe, De Miranda, Ramos e Veloce, sono arrivati alla corte di coach Roberto Ceriscioli (foto) lo scozzese Watson, la statunitense Becker, il francese Henriot, l’israeliano Vigoda, gli italiani Cini, Bassoli e Scandolaro, questi ultimi tre provenienti proprio dal team toscano. Dei veterani sono rimasti Bedzeti, Giaretti, Raimondi, La Terra, Balsamo, tutti giocatori di assoluto valore. Ilrestodelcarlino.it - Al via la serie A di basket in carrozzina. Porto Potenza sfida le Volpi Rosse Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il campionato diA diininizierà oggi: alle 15.30 la Santo Stefano Kos Group ospiterà al PalaPrincipi leMenarini Firenze, compagine che, negli ultimi anni, è salita notevolmente nelle gerarchie nazionali di questa disciplina, tanto da aver chiuso al quinto posto assoluto nel torneo scorso. I fiorentini hanno cambiato molti elementi ma ipotentini lo hanno fatto ancora di più. Partiti Tanghe, Buso, Barbe, De Miranda, Ramos e Veloce, sono arrivati alla corte di coach Roberto Ceriscioli (foto) lo scozzese Watson, la statunitense Becker, il francese Henriot, l’israeliano Vigoda, gli italiani Cini, Bassoli e Scandolaro, questi ultimi tre provenienti proprio dal team toscano. Dei veterani sono rimasti Bedzeti, Giaretti, Raimondi, La Terra, Balsamo, tutti giocatori di assoluto valore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Reggio Emilia-Treviso : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. La formazione allenata da coach Priftis, dopo aver perso all’esordio, si è rifatta nell’ultimo turno contro Cremona imponendosi di misura, e cerca ora un successo davanti al proprio pubblico. (Sportface.it)

Reggio Emilia-Treviso oggi in tv : programma - orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket - Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Reggio Emilia-Treviso, valida per la Serie A1 2024/2025 di basket. La formazione allenata da coach Priftis, dopo aver perso all’esordio, si è rifatta nell’ultimo turno contro Cremona imponendosi di misura, e cerca ora un successo davanti al proprio pubblico. (Sportface.it)

LIVE – Venezia-Virtus Bologna : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . Le Vu Nere, invece, sono a quota quattro punti, ma sono reduci dalla sconfitta in Eurolega contro l’ASVEL. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 12 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà il live di Venezia-Virtus Bologna aggiornato in tempo reale. I lagunari, infatti, non sono partiti bene e hanno raccolto due sconfitte in altrettante partite, ... (Sportface.it)