Zelensky tour in Europa, l’abbraccio con Meloni e il piano per la vittoria VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'obiettivo del tour è quello di assicurarsi l'aiuto e il sostegno politico e militare dei leader occidentali prima dell'inverno e illustrare loro il piano della vittoria, che contiene dei punti controversi come il via libera a fornire a Kiev armi a lungo raggio per attaccare il territorio russo L'articolo Zelensky tour in Europa, l’abbraccio con Meloni e il piano per la vittoria VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Zelensky tour in Europa, l’abbraccio con Meloni e il piano per la vittoria VIDEO Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'obiettivo delè quello di assicurarsi l'aiuto e il sostegno politico e militare dei leader occidentali prima dell'inverno e illustrare loro ildella, che contiene dei punti controversi come il via libera a fornire a Kiev armi a lungo raggio per attaccare il territorio russo L'articoloincone ilper laproviene da Il Difforme.

