Zaniolo torna in Nazionale: Spalletti lo convoca per la sfida a Israele (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il talento dell'Atalanta sostituirà Pellegrini, espulso contro il Belgio Nicolò Zaniolo torna in Nazionale. Il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha infatti convocato l'ex attaccante della Roma, ora all'Atalanta, in vista della sfida contro Israele, in programma lunedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20.45. Il calciatore è atteso a Coverciano nel pomeriggio

