Volano messaggi sulla casa del GF | due aerei per Javier Martinez e Shaila Gatta

I fan del reality show non risparmiano il loro affetto per gli inquilini. Due aerei sfrecciano sulla casa: "POROTOS A FUEGO LENTO #SHAVIERS" Ieri sera Shaila Gatta e Javier Martinez hanno avuto modo di parlare a lungo. Il chiarimento tra i due ha fatto breccia sul pubblico del reality show di Canale 5 tanto che sono volati due aerei a sostegno dei due ragazzi. Shaila infatti ha avuto un ripensamento su Javier rivalutandolo. Anzi. Ha proprio ammesso alle amiche di Non è la Rai che lui le piace. Dopo l'aereo che riguardava Lorenzo e Shaila di questa mattina, segno che anche il pubblico in questo mese ha seguito l'indecisione della ragazza tra i due corteggiatori, è arrivato il momento di fare i conti con la nuova decisione dell'ex velina.

Grande Fratello - sulla Casa volano i primi due aerei per il triangolo amoroso tra Shaila Gatta - Lorenzo Spolverato e Javier Martinez : le loro reazioni - A quel punto Lorenzo ha spiegato: Ovviamente anche io. com/KJW2U3AULZ — _97 (@zabetta97) October 11, 2024 Poi, gioendo per gli aerei ricevuti, Shaila ha manifestato grande entusiasmo dopo aver appreso della nascita, sui social di due fazioni che la coinvolgono. . Perché tu no?“. Io sento qualcosa, mi piace“. (Isaechia.it)

