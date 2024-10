Vincenzo Coviello, i segreti del bancario spione: “Da Di Maio a Renzi, così ha controllato una cinquantina di parlamentari”. I carabinieri a caccia di file su pc e telefoni sequestrati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se c’è una filiale a cui l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo era particolarmente interessato, era certamente quella di Montecitorio: praticamente ogni giorno per due anni ha passato a tappeto i conti correnti e, in alcuni casi, anche gli estratti conto delle carte di credito di Repubblica.it - Vincenzo Coviello, i segreti del bancario spione: “Da Di Maio a Renzi, così ha controllato una cinquantina di parlamentari”. I carabinieri a caccia di file su pc e telefoni sequestrati Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se c’è una filiale a cui l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo era particolarmente interessato, era certamente quella di Montecitorio: praticamente ogni giorno per due anni ha passato a tappeto i conti correnti e, in alcuni casi, anche gli estratti conto delle carte di credito di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincenzo Coviello - chi è il bancario licenziato dopo aver spiato i conti di vip e politici fra cui Meloni e Crosetto - oltre 6mila accessi abusivi in 2 anni - Vincenzo Coviello è un bancario di 52 anni di Bitonto, in servizio a Bisceglie, che è stato licenziato dopo aver effettuato oltre seimila accessi abusivi ai conti correnti di persone illustri fra le quali vip, politici (come Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto, Emiliano, Santanchè, Letta e molti altr . (Ilgiornaleditalia.it)

Luca Zaia - il conto spiato da Vincenzo Coviello : «Spiace che non si vedano i mutui. Un Paese che ci sorprende sempre - ma in negativo» - «A me spiace che nel conto corrente non si vedano i mutui, almeno avevano un quadro generale delle attività e delle passività. Al di là delle batture, è un paese che... (Ilgazzettino.it)

Vincenzo Coviello spiava conti correnti di Giorgia Meloni : perquisita casa dell'ex bancario di Intesa Sanpaolo - Vincenzo Coviello e il caso dei conti correnti: tra gli oltre 3500 clienti spiati anche Giorgia Meloni. (Notizie.virgilio.it)