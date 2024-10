VesuvioMotor Show a Gianturco arriva la Honda di Zarco Domani il taglio del nastro Convegni con Goodyear Porsche e McLaren

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La seconda edizione del Vesuvio Motorsi apre ufficialmentecon ildelalle 11,30 da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’organizzatore della rassegna Antonio Olivieri.Esposta nella hall del Gold Tower Lifestyle Hotel, “Motorhome” per l’occasione dell’area espositiva di via Brecce a Sant’Erasmo, la moto di Johann, pilota del teamLcr del MotoGp. Equipaggiata con motori da 4 cilindri e una cilindrata massima di 1000 centimetri cubici, è in grado di sviluppare potenze di circa 250 cavalli e di raggiungere velocità superiori ai 360 km/h, pesa 157 kg ed ha una livrea da capogiro: un respiro di MotoGp sull’edizione 2024 del Vesuvio Motorgrazie alla partnership con Tamburrino Moto concessionaria ufficialeItalia.