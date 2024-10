Venom: The Last Dance, quante saranno le scene post-credits? Ecco la risposta [SPOILER] (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prime anticipazioni sulle scene dopo i titoli di coda contenute nell'ultimo capitolo della trilogia con Tom Hardy, non leggete se non volete SPOILER. Scatta il conto alla rovescia per l'uscita di Venom: The Last Dance, che approderà nei cinema italiani il 24 ottobre. Puntuali come le tasse, Ecco le prime anticipazioni su numero e contenuto delle scene dopo i titoli di coda diffuse dagli insider. Il terzo e ultimo capitolo della saga di Venom promette una conclusione epica alla cavalcata che ha visto Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, anche se secondo alcuni rumor Venom potrebbe assumere un ruolo di primo piano in Spider-Man 4. Ma quante scene post-credits ci saranno nel film? Secondo quanto anticipato dal leaker @Cryptic4KQual, le scene dopo Movieplayer.it - Venom: The Last Dance, quante saranno le scene post-credits? Ecco la risposta [SPOILER] Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prime anticipazioni sulledopo i titoli di coda contenute nell'ultimo capitolo della trilogia con Tom Hardy, non leggete se non volete. Scatta il conto alla rovescia per l'uscita di: The, che approderà nei cinema italiani il 24 ottobre. Puntuali come le tasse,le prime anticipazioni su numero e contenuto delledopo i titoli di coda diffuse dagli insider. Il terzo e ultimo capitolo della saga dipromette una conclusione epica alla cavalcata che ha visto Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, anche se secondo alcuni rumorpotrebbe assumere un ruolo di primo piano in Spider-Man 4. Macinel film? Secondo quanto anticipato dal leaker @Cryptic4KQual, ledopo

