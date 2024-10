Trattative. L’americana Centerview Parteners a caccia di investitori per gli azzurri (Di venerdì 11 ottobre 2024) La possibilità di vedere presto un’azionista straniero anche nell’Empoli è ormai cosa nota con lo stesso presidente Fabrizio Corsi che ha più volte sottolineato come il club azzurro abbia un certo appeal, ma adesso si conosce anche la società di consulenza, L’americana Centerview Parteners, a cui l’Empoli ha dato mandato di trovare degli investitori interessati. La volontà della famiglia Corsi non è tanto quella di cedere, bensì quella di trovare un partner per poter guardare con più serenità al futuro. Come il patron azzurro ha più volte precisato, infatti, da un punto di vista economico sta diventando sempre più difficile mantenersi a certi livelli con le proprie forze vista la concorrenza di fondi stranieri con disponibilità finanziarie sempre più elevate. Sport.quotidiano.net - Trattative. L’americana Centerview Parteners a caccia di investitori per gli azzurri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La possibilità di vedere presto un’azionista straniero anche nell’Empoli è ormai cosa nota con lo stesso presidente Fabrizio Corsi che ha più volte sottolineato come il club azzurro abbia un certo appeal, ma adesso si conosce anche la società di consulenza,, a cui l’Empoli ha dato mandato di trovare degliinteressati. La volontà della famiglia Corsi non è tanto quella di cedere, bensì quella di trovare un partner per poter guardare con più serenità al futuro. Come il patron azzurro ha più volte precisato, infatti, da un punto di vista economico sta diventando sempre più difficile mantenersi a certi livelli con le proprie forze vista la concorrenza di fondi stranieri con disponibilità finanziarie sempre più elevate.

