Tragedia a San Vincenzo, turista tedesco muore mentre fa il bagno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un turista 74enne di nazionalità tedesca è morto a San Vincenzo davanti al bagno Venere a causa di un malore accusato mentre si trovava in mare. La Tragedia si è consumata intorno alle 16 di oggi, venerdì 11 ottobre. A lanciare l'allarme sono state alcune persone che stavano passeggiando lungo la Livornotoday.it - Tragedia a San Vincenzo, turista tedesco muore mentre fa il bagno Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un74enne di nazionalità tedesca è morto a Sandavanti alVenere a causa di un malore accusatosi trovava in mare. Lasi è consumata intorno alle 16 di oggi, venerdì 11 ottobre. A lanciare l'allarme sono state alcune persone che stavano passeggiando lungo la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a San Vincenzo - muore davanti ai bagnanti dopo un malore in mare - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Tragedia a San Vincenzo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, tra gli stabilimenti balneari Delfino e Mediterraneo, dove una donna di circa 75 anni è morta in seguito a un malore accusato mentre era in acqua. Secondo le prime... (Livornotoday.it)

La scomparsa di Vincenzo Garzarella finisce in tragedia : corpo trovato senza vita - . Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati i Carabinieri a ritrovarlo senza vita, nei pressi dell’abbandonata struttura del Quisisana (zona Pacevecchia) in un dirupo, il corpo di Vincenzo Garzarella, 81enne che da stamane aveva fatto perdere le proprie tracce. it. Le cause del decesso sono ancora in fase di valutazione. (Anteprima24.it)

La scomparsa di Vincenzo Garzarella finisce in tragedia : corpo trovato senza vita - Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati i Carabinieri a ritrovarlo senza vita, nei pressi dell’abbandonata struttura del Quisisana (zona Pacevecchia) in un dirupo, il corpo di Vincenzo Garzarella, 81enne che da stamane aveva fatto perdere le proprie tracce. it. Le cause del decesso sono ancora in fase di valutazione. (Anteprima24.it)