Torino Cairo | Il calcio italiano ha un debito di 5 7 miliardi serve contenere i costi

"Il calcio italiano oggi ha un debito di 5,7 miliardi di euro, 900 milioni solo nell'ultimo anno. La situazione è molto delicata: il calcio ha dato contributi importanti alla collettività senza ricevere nulla". Sono queste le parole del presidente Torino Fc e Rcs MediaGroup, Urbano Cairo, intervenendo agli "Stati generali del calcio italiano", al Festival dello sport di Trento. "Dopo la pandemia la situazione è peggiorata notevolmente per la chiusura degli stadi, la riduzione degli investimenti degli sponsor, il market trading dei calciatore è calato. La situazione generale va riformata: i costi sono cresciuti in maniera incredibile. Ora si può discutere di nuovi stadi e investimenti, ma la prima regola forte è quella di contenere i costi", ha specificato Cairo.

Marotta e la crisi del calcio italiano : “Ronaldo trattato come un dipendente” - it. Il pensiero di Marotta sui costi dell’affare Ronaldo Marotta, infatti, ha mandato una frecciata alla politica italiana sul caso Ronaldo: “La politica non ci rispetta, continua a considerare un calciatore come un lavoratore dipendente, subordinato. La crisi economica del calcio italiano è palese e Beppe Marotta vorrebbe apportare dei cambiamenti necessari per un netto miglioramento Quella ... (Tvplay.it)

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano!» - Questo è dovuto a una burocrazia che porta inevitabilmente a un rallentamento. Noi chiediamo un sistema legislativo che riconosca il sistema del calcio come un sistema legislativo. Non capisco perché il calcio deve essere esente per sfruttare il Decreto Crescita. Questo significa che dal punto di vista gius-lavorista, il calciatore deve essere inquadrato in maniera diversa. (Inter-news.it)

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Questo è dovuto a una burocrazia che porta inevitabilmente a un rallentamento. Noi chiediamo un sistema legislativo che riconosca il sistema del calcio come un sistema legislativo. Noi ci troviamo davanti a un sistema che non ci rispetta dal punto di vista politico». (Inter-news.it)