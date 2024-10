The Big Bang Theory: nuovi sviluppi per uno Spin-off (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo di The Big Bang Theory continua a espandersi anche dopo la conclusione ufficiale della serie nel 2019. I fan possono aspettarsi ulteriori sviluppi con un nuovo Spin-off che potrebbe vedere la partecipazione di alcuni personaggi storici dello show. Secondo quanto riportato da Variety, lo Spin-off è attualmente in fase di pianificazione, senza un titolo ufficiale, ma con il coinvolgimento di volti noti che hanno lasciato un segno indelebile nella serie originale. I protagonisti dello Spin-off: Stuart, Denise e Bert Tre attori della serie originale sono già indicati come principali protagonisti dello Spin-off in arrivo: Kevin Sussman, Lauren Lapkus e Brian Posehn. Questi tre interpreti hanno ricoperto ruoli chiave in The Big Bang Theory e torneranno a vestire i panni dei loro iconici personaggi. Tutto.tv - The Big Bang Theory: nuovi sviluppi per uno Spin-off Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo di The Bigcontinua a espandersi anche dopo la conclusione ufficiale della serie nel 2019. I fan possono aspettarsi ulterioricon un nuovo-off che potrebbe vedere la partecipazione di alcuni personaggi storici dello show. Secondo quanto riportato da Variety, lo-off è attualmente in fase di pianificazione, senza un titolo ufficiale, ma con il coinvolgimento di volti noti che hanno lasciato un segno indelebile nella serie originale. I protagonisti dello-off: Stuart, Denise e Bert Tre attori della serie originale sono già indicati come principali protagonisti dello-off in arrivo: Kevin Sussman, Lauren Lapkus e Brian Posehn. Questi tre interpreti hanno ricoperto ruoli chiave in The Bige torneranno a vestire i panni dei loro iconici personaggi.

