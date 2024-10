Tesla, il futuro è qui. Ecco il robotaxi a guida autonoma Cybercab e la navetta Robovan (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cybercab sfrutterà unicamente il Full Self Driving, come le Tesla già attualmente su strada. Si ricarica in modalità wireless. Presentato anche Robovan, la navetta per gruppi numerosi. Dday.it - Tesla, il futuro è qui. Ecco il robotaxi a guida autonoma Cybercab e la navetta Robovan Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)sfrutterà unicamente il Full Self Driving, come legià attualmente su strada. Si ricarica in modalità wireless. Presentato anche, laper gruppi numerosi.

