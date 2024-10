Tajani a Israele: “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil “non c’è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza”. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino. “Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo di Israele che i soldati italiani non si toccano – ha detto il vicepremier L'articolo Tajani a Israele: “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil “non c’è alcun soldato italiano ferito,comunque in sicurezza”. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio, a margine di un incontro a Torino. “Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo diche inon si– ha detto il vicepremier L'articolo: “Inon si, nondi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

"I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah. Quello che sta accadendo è inaccettabile"

Tajani a Israele : “I soldati italiani non si toccano - non sono militanti di Hezbollah” - “Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo di Israele che i soldati italiani non si toccano – ha detto il vicepremier […]. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino. (Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil “non c’è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza”. (Periodicodaily.com)

