Ilrestodelcarlino.it - Stanzani, l’obiettivo dopo il sogno della A: "Ora sento di poter dare tanto al Carpi"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Delle sue qualità si era accorto anche un certo Sinisa Mihajlovic, che per tre volte appena 20enne lo portò in panchina col Bologna. Leonardoè arrivato a un passo dal debutto in A con la magliasua squadra del cuore, ma da allora ne ha fatta di strada ei 3 anni alla Pro Patria (108 gare, 19 reti e 14 assist), l’attaccante nato a Sant’Agata classe 2000 ha voglia di imporsi nella sua nuova avventura a. Per lui fin qui 6 gettoni di cui appena 2 da titolare, ma anche la sensazione che il momento giusto per sbloccarsi sia dietro l’angolo. "Questi primi due mesi a– spiega – sono stati molto intensi dal punto di vista fisico. All’inizio ho faticato con i carichi di lavoro ma ora quello step è superato.diora.