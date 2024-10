Sindaco di Londa si barrica in banca | Protesta per evitare chiusura

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)disiin: “per”. Chiude la filiale del paese, ildisiinvenerdì 11 ottobre in segno dipacifica, maper ladell’unica filiale di unarimasta in tutto il territorio comunale Tommaso Cuoretti, primo cittadino di, Comune in provincia di Firenze, come racconta lui stesso via social, è entrato in, si è seduto, rifiutandosi di uscire al momento della. “Mi mettono anche il telo nero per non farmi vedere. Ma ci sono. Resto dentro o mi portano via o non esco”Tommaso Cuoretti: “Oggi chiude la filialeCRF (Intesa San Paolo) di. Le logiche del profitto finanziario ancora una volta depauperano di servizi i territori montani. Numeri che non rendono dal punto di vista economico vengono eliminati.