Scuola Baccini a risparmio energetico

Una Scuola materna a risparmio energetico. Il Comune di Carmignano ha approvato due progetti, riguardanti l'efficientamento energetico e l'installazione di un impianto fotovoltaico per la Scuola dell'infanzia "Ida Baccini" di Santa Cristina a Mezzana, che renderà anche l'edificio scolastico ambientalmente "sostenibile". La Scuola di Santa Cristina è un edificio quasi "storico", al quale generazioni di carmignanesi sono legati e situato anche in un punto collinare, molto panoramico, aperto al vento e soleggiato. I due progetti, con richiesta di finanziamento alla Regione Toscana, nell'ambito del programma europeo di sviluppo regionale (Fesr 2021-2027), ammontano ad un totale di circa 302.000 euro, contemplano l'isolamento termico, di pareti e copertura, per una spesa stimata intorno a 255.

