Sci alpino Goggia non si arrende | Ho voglia di riprovarci spero di rientrare a dicembre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “L’infortunio è stato molto pesante, sia fisicamente che mentalmente che emotivamente. Tutto è andato bene e devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nel recupero. Il mio programma è andare a novembre, salterò i primi giganti, se tutto va bene vorreiin gara a metàa Beaver Creek”. Sofiaripercorre i mesi di riabilitazione e fissa i prossimi obiettivi durnte il Fisia Media Day a Milano in vista della stagione. Un altro stop davvero duro a livello fisico e mentale, come da lei stessa spiegato: “Per due mesi ho detto ‘sono morta’. Quando sono caduta quel giorno e non mi ero ancora fermata, sapevo già di non avere più il piede all’interno dello scarpone, è stato come morire. Nei primi mesi ho pensato di non potercela fare. Adesso sentendo bene anche il piede hodi sciare e