Ilnapolista.it - Schillaci, il fratello contro la Rai: «Vergognatevi ad interrompere il ricordo di Totò per la pubblicità»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri all’Olimpico, prima del fischio d’inizio di Italia-Belgio è stato ricordato, il campiona dell’Italia, e non solo, recentemente scomparso. L’attore e doppiatore Luca Ward ha letto un messaggio in sua memoria e invitato il pubblico a inscenare una coreografia di luci con i telefonini per dare maggiore suggestione a quegli attimi: “rimarrà nel cuore di tutti noi, ha fatto sognare l’Italia intera con le sue esultanze travolgenti. È il simbolo di una nazione che non si arrende”. Intanto sui maxischermo sono andate alcune immagini direlative a Italia ’90. Purtroppo però la regia della Rai non ha potuto mandare fino in fondo le immagini del momento, molto commovente, che si è vissuto all’Olimpico.