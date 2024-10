Oasport.it - Roger Federer, esibizione a Shanghai e poi la riflessione: “Con Sinner e Alcaraz si sente il cambio della guardia”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Quest’oggi, a, un uomo che ha segnato ben oltre 20 anni di tennis è ritornato in campo. Non a livello professionistico, chiaramente, ma ogni volta che il nome e il corpo diappaiono su un campo è impossibile rimanere indifferenti. Il fuoriclasse svizzero è tornato sul campo che lo ha visto trionfare per l’ultima volta nel 2017 (in finale contro Rafael Nadal) per un confronto di, al fianco del popolarissimo cantante Eason Chan e con dall’altra parterete l’idolo di casa Zhizhen Zhang e il campione olimpico di tennistavolo Fan Zhendong. L’occasione, questa, per rivedere anche in piccola parte le varie ragioni per cuiha attratto a lungo le folle di tutto il mondo.e una semifinale da non sottovalutare: Machac ha vinto anche un oro alle Olimpiadi Manon si è limitato a esibirsi.