Prima lo arresta per furto e poi gli offre il pranzo e la giacca (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 - Prima lo ha arrestato per un furto, poi gli ha regalato la giacca di una tuta perché aveva freddo e gli ha offerto il pranzo. E' accaduto a Bologna dove i carabinieri della stazione Bologna Navile hanno arrestato un 31enne di origini senegalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. E' stato inoltre anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il tutto è avvenuto l'altra mattina quando il titolare dell'erboristeria Erbamedica di via Corticella, dopo aver sentito degli strani rumori provenire dalla zona del registratore di cassa, ha sorpreso il trentunenne uscire frettolosamente dal negozio e lo ha provato a inseguire in strada senza riuscirci. Ilrestodelcarlino.it - Prima lo arresta per furto e poi gli offre il pranzo e la giacca Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 -lo hato per un, poi gli ha regalato ladi una tuta perché aveva freddo e gli ha offerto il. E' accaduto a Bologna dove i carabinieri della stazione Bologna Navile hannoto un 31enne di origini senegalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, accusato diaggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. E' stato inoltre anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il tutto è avvenuto l'altra mattina quando il titolare dell'erboristeria Erbamedica di via Corticella, dopo aver sentito degli strani rumori provenire dalla zona del registratore di cassa, ha sorpreso il trentunenne uscire frettolosamente dal negozio e lo ha provato a inseguire in strada senza riuscirci.

