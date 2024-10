Anteprima24.it - Ottobre rosa della prevenzione, Villaggio della salute in città

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nella sala consiliare del Comune di Avellino, il Sindaco, Laura Nargi, ed il referente dell’associazione “Komen Italia”, Sabatino D’Archi, hanno illustrato in conferenza stampa il programmadue giorni destinata alla sensibilizzazione sui tumori femminili, in occasione dell’, che si svolgerà sabato e domenica prossimi a PiazzaLibertà. “è il mese dedicato allasenologica e da donna e da sindacomia comunità non potevo non accogliere l’invito dell’Associazione Komen Italia per accendere ulteriormente i riflettori sul temaconsapevolezza rispetto ai tumori senologici e ginecologici che investono la vita di molte donne- ha detto il sindaco Nargi- Prevenire da sempre è meglio che curare.