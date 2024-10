"Nove anni in un cantiere ma che felicità la nuova M4 di Milano" (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Per Nove anni, dall'alba della 'blu', l'ingegnera edile Laura Liberatore ha calcato il cantiere della linea 4 della metropolitana di Milano che domani inaugura con una festa tutte e 21 le fermate dopo le prime 8. E ne ha vissuto palpiti, imprevisti, ritardi, contestazioni, nella tratta Ovest, dalla fermata Coni Zugna al capolinea San Cristoforo. "Ho 41 anni, sono nata a Parigi e cresciuta a Milano - si presenta all'AGI -. Ho lavorato prima per Expo e gli ultimi Nove anni li ho passati nel cantiere della 'blu' da ispettrice della direzione dei lavori con due brevi interruzioni perché, nel frattempo, ho avuto due maternità ma mi sono fermata solo quattro mesi per una e sei per l'altra". Agi.it - "Nove anni in un cantiere ma che felicità la nuova M4 di Milano" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Per, dall'alba della 'blu', l'ingegnera edile Laura Liberatore ha calcato ildella linea 4 della metropolitana diche domani inaugura con una festa tutte e 21 le fermate dopo le prime 8. E ne ha vissuto palpiti, imprevisti, ritardi, contestazioni, nella tratta Ovest, dalla fermata Coni Zugna al capolinea San Cristoforo. "Ho 41, sono nata a Parigi e cresciuta a- si presenta all'AGI -. Ho lavorato prima per Expo e gli ultimili ho passati neldella 'blu' da ispettrice della direzione dei lavori con due brevi interruzioni perché, nel frattempo, ho avuto due maternità ma mi sono fermata solo quattro mesi per una e sei per l'altra".

