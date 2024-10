Milei approva il veto su pensioni e università (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli «eroi» – Milei dixit – sono tornati, e non sono né giovani né belli. Sono 84 e, tra tanti esponenti della cosiddetta «opposizione amichevole», si incontra persino qualche peronista. Milei approva il veto su pensioni e università il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Milei approva il veto su pensioni e università Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli «eroi» –dixit – sono tornati, e non sono né giovani né belli. Sono 84 e, tra tanti esponenti della cosiddetta «opposizione amichevole», si incontra persino qualche peronista.ilsuil manifesto.

Milei all'Onu: Non sono politico - ma economista eletto per rimediare a secolo fallimenti

"Per quelli che non lo sanno io non sono un politico, ma un economista. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nell'intervento alla 79ma Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Un economista liberale e libertario" che ha avuto "l'onore di essere eletto presidente della Repubblica Argentina dinanzi al fallimento ...