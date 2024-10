Milan, Biasin e Pastore lanciano la suggestione Gilardino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabrizio Biasin e Giuseppe Pastore, noti giornalisti, hanno parlato anche di Gilardino durante Cronache di Spogliatoio con una suggestione Milan Pianetamilan.it - Milan, Biasin e Pastore lanciano la suggestione Gilardino Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabrizioe Giuseppe, noti giornalisti, hanno parlato anche didurante Cronache di Spogliatoio con una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Theo Hernandez : se sfuma il rinnovo al Milan ecco la suggestione - Secondo quanto riportato da Sport […]. Tra questi c’è Theo Hernandez che è stato accostato alla Juve. Theo Hernandez, il rinnovo con il Milan pieno di ostacoli: se non si arriva ad un accordo c’è una possibile suggestione in Serie A Sono già iniziati, nonostante la sessione di mercato estiva sia terminata relativamente da poco, a circolare alcuni rumors clamorosi. (Calcionews24.com)

Esonero Fonseca - il Milan è pronto a RIACCOGLIERE proprio LUI! L’incredibile suggestione sul nuovo ALLENATORE - L’esonero di Paulo Fonseca non è più una chimera e i rossoneri cominciano a sogliare così la rosa dei nomi dei sostituti Scricchiola la panchina di Paulo Fonseca, con le prossime partite che saranno decisive per capire il destino del tecnico rossonero, arrivato al Milan soltanto pochi mesi fa e finito ben presto a rischio esonero a causa dei risultati […]. (Calcionews24.com)

Calciomercato Serie A : Dovbyk nome nuovo per la Roma. Suggestione Ambrabat per il Milan - Si attendono movimenti in entrata anche in casa del Napoli: la sensazione è però che per arrivare a rinforzi di qualità si debba passare dalla cessione eccellente di Victor Osimhen, per il quale il PSG non ha ancora compiuto mosse concrete. Il giocatore è stato anche nel mirino di mercato della Juventus che, però, in questo momento sta cercando di cedere i suoi giocatori in esubero per potersi ... (Sport.quotidiano.net)