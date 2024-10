Isaechia.it - Maria De Filippi, torna virale sui social il video di quando entrò nella Casa del Grande Fratello

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelle ultime ore suiè diventatounin cui Barbara D’Urso, in qualità di conduttrice del, ha accoltoDepiù spiata d’Italia. Era il 2004, in occasione della quarta edizione del reality, vinta da Serena Garitta, la conduttrice di Uomini e Donne, Tu si que vales, Amici e C’è Posta Per Te è stata ospite del. Al tempo, la conduzione del reality era affidata all’ex volto di Mediaset affiancata da Marco Liorni in qualità di inviato. Quella edizione fu particolarmente seguita dal pubblico, merito delle personalità degli inquilini tra i quali ricordiamo Patrick Ray Pugliese, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli (che hanno creato una bellissima famiglia), Carolina Marconi e Tommaso Vianello, conosciuto oggi come Tommy Vee e considerato uno dei disc jockey più famosi in Italia.